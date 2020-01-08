23 مليون حصيلة إيرادات فيلم ” الفلوس” لتامر حسني خلال أسبوعين

يستمر فيلم ” الفلوس” للنجم تامر حسني، بعد مرور إسبوعين على عرضه، في تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق أمس نحو 2 مليون و 533 ألف جنية لتكون حصيلة إيراداته خلال أسبوعين حولي 23 مليون جنيه و112 ألف جنيه، بعدما حقق خلال الإسبوع الثاني إيرادات بلغت 10 مليون 689 ألف جنية .

فيلم “الفلوس” تدور أحداثه حول سيف، نصاب محترف، تستعين به فتاة جميلة ثرية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والتي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم “الفلوس”من بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، ومحمد سلام، والراقصة جوهرة، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، ومي عز الدين، وعلي ربيع، وويزو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وكان النجم تامر حسني احتفل بالعرض الخاص للفيلم، بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال العمل وعدد من أصدقائه، وهم عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، زينة، علي ربيع، حسام الحسيني، أمير طعيمة، محمد عبد المعطي، سعيد الماروق، الراقصة جوهرة.

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