126 ألف جنيه إيرادات فيلم “دفع رباعي بقوة” في أسبوعه الأول بالسينمات

حقق فيلم “دفع رباعي بقوة”، أمس الثلاثاء نحو 15 ألف جنيه، وهي إيرادات منخفضة للغاية، حيث وصلت حصيلة إيراداته خلال الأسبوع الأول لعرضه إلى 126 ألف و457 جنيه.

وتدور أحداث فيلم “دفع رباعي بقوة”، حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة بعد مرور سنوات وهم معتقدون بأنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع، فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسًا والثالث محاميًا، لكنهم تفاجؤوا بالواقع الذي وصلوا إليه، ويتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة أحد رجال الشرطة لهم ينجحوا في إجهاض العملية وتستمر أحداث الفيلم.

والفيلم من بطولة: الفنان أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، إيناس النجار، سناء يوسف، ندي بهجت، سمسم شهاب، ميسرة، محمود الحسيني، تتيانا، أحلام الجريتلي، صبري عبدالمنعم، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، ياسر علي ماهر، محمد الشربيني ومن إنتاج شركتي “اتحاد الأخوة جروب” للمنتج علاء مهني، و”برايت ستار” للدكتور تامر تهامي، والفيلم من قصة جمال ربيع، وسيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

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