محمد رمضان يهنئ ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

هنأ الفنان محمد رمضان، اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، فيديو يجمعه مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، وهو يوجه التهنئة له، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: “ألف مبروك”.

واختتمت بالأمس الثلاثاء 7 يناير 2020 فعاليات حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019، وشهدت تتويج النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالعام للمرة الأولى في تاريخه.

وحصل السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 متفوقًا على المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

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