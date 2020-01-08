رانيا يوسف وباسم سمرة يحتفلان بـ"دماغ شيطان" في التجمع

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت شركة "فيلم أوف ايجيبت" لصاحبيها أيمن وأحمد عبدالباسط، عن طرح فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف في دور العرض السينمائي يوم 22 يناير الجاري.
ومن المقرر أن تكشف الشركة عن البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات المُقبلة، على أن تنظم العرض الخاص للفيلم يوم الاثنين 20 يناير الجاري في سينما الميراج مول بالتجمع الأول.
الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، ومي فخري وأشرف طلبة كضيفي شرف الفيلم، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.
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