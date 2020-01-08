"السلام أمانة" أغنية لمحمد عباس من ألبومه الجديد

طرح الفنان محمد عباس أحدث أغانيه بعنوان "السلام أمانة"، والتي طرحها ضمن ألبومه الجديد "شايفه أحلي"، وذلك عبر قناته الرسمية لشركة الإنتاج black and white، علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويقول مقطع من الأغنية: " السلام أمانة للي خان عيشنا وهوانا.. للي كان كريم في جرحه بالقوي وآذانا.. للي كان غدار بذمة وتعبناه معانا.. السلام أمانة واسألوه لسه فاكرنا.. ولا ناسي أكمنة خاين ناس كتيرة غيرنا.. سلمولنا عليه وقولوله ليه مبقاش يزورنا ".



يذكر أن أغنية "السلام امانة" من كلمات محمد يحيي، ألحان محمد يحيي، توزيع شريف مكاوي، ميكس وماستر خالد رؤوف.

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