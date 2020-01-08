شكرا لقرائتكم خبر عن التالتة تابتة.. اعرف أول تعليق لـ العسيلى بعد عقد قرانه على أمنية عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمود العسيلى أمس بعقد قرانه، على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بمدينة الإسكندرية، حيث قام بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه على "إنستجرام".

محمود العسيلى قال تعليقا على الصور، "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع و لكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".



عسيلى وأمنية

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لحظة عقد القران



محمود العسيلى وأمنية عبد المنعم



محمود العسيلى وزوجته

وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة"

وكان النجم محمود العسيلى، قد خص ”الخليج 365” بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، اليوم في الإسكندرية، على أن يقيم حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل خلال ندوته باليوم السابع، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها.