شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يصدر قرارات جديدة بتغييرات فى معاهد الفنون المسرحية والسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، عدة قرارات وهي: تعيين دكتور إسلام النجدي وكيلا للمعهد العالي للفنون المسرحية، د محمود سامي رئيسا لقسم الديكور، د مدحت الكاشف عميداً لمعهد فنون مسرحية، د نبيلة حسن عميده للمعهد العالي للفنون المسرحية فرع بالإسكندرية، د هشام جمال الدين عميدا للمعهد العالي للسينما فرع إسكندرية.

وكان أشرف زكى انتهى مؤخراً من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح فى دورته الرابعة، الذى يرأسه، وأقيم فى مسرح النقابة بشارع قصر العينى، حيث تم تكريم النجم الكبير حسنى حسنى فى حفل الافتتاح يوم 25 ديسمبر الماضى بحضور العديد من نجوم الفن على رأسهم محمد سعد ومحمد هنيدى، بينما تم تكريم النجمة لبلبة فى حفل الختام الذى أقيم يوم الأحد الماضى.

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وفى سياق متصل يشارك أشرف زكى فى بطولة مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب والمعروض حالياً على شاشة cbc، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى ويشارك فى بطولته ايتن عامر، عبير صبرى، دينا فؤاد، هبة مجدى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محمود حجازى، محمد عز، أحمد حلاوة.