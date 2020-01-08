شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف جنيه حصيلة إيرادات فيلم "بنات ثانوى" لـ جميلة عوض ومحمد الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، ايرادات وصلت لـ 600 الف جنيه فى أول أيام عرضه، حيث طرح فى السينمات بدءا من يوم 7 يناير بجميع دور العرض السينمائى، من إخراج محمود كامل، وتـأليف أيمن سلامة، فيما نال الفيلم إشادات كبيرة منذ العرض الخاص الذى أقيم بحضور أبطاله، فضلا عن حضور بعض الممثلين لتهنئة زملائهم، بجانب المنتج أحمد السبكى .

واحتفل صناع فيلم "بنات ثانوى" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى السينمات بأكتوبر ، حيث حرص على حضور العرض كل من أبطال العمل من ضمنهم محمد الشرنوبى وجميلة عوض وهدى المفتى وهنادى مهنى وأحمد السبكى ونجله وأيمن سلامة، كما حرص عدد من نجوم الفن على الحضور، منهم منى زكى ولطيفة ونضال الشافعى وعبير منير وهانى مهنى وأحمد فتحى وأحمد خالد صالح.

فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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وشهد الفيلم أول ظهور رسمى لهنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما فى حفل بسيط، حضره أصدقاؤهما من الوسط الفنى وخارجه.

وأعرب السيناريست أيمن سلامة، مؤلف الفيلم، مؤخرا، أنه سعيد بردود الفعل فور طرح التريلر الدعائى للفيلم، مؤكدًا أن العمل محترم ولا يحتوى على شىء خارج أو خادش للحياء، موضحا أن الفيلم يعالج مشاكل البنات فى سن المراهقة حتى تنتبه كل أسرها لديها بنت لأن لدينا فى عصرنا الحالى "قنبلة" اسمها تليفون محمول أصاب صغار السن بالهوس، والدليل على ذلك رقص البنات على برنامج "تيك توك" وهذا يمكن أن يورطهن فى مصائب.

فيلم "بنات ثانوى" تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.

وكشف الشاعر ملاك عادل، أنه يتعاون مع المطرب محمود الليثى فى أغنيتين داخل أحداث فيلم "بنات ثانوي"، الأولى والثانية من ألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، وإسلام شبيسى، وأوضح أن الأغانى تحمل طابعا جديدا غير أعمالى السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور الليثى.