شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بن على تخضع لجراحة استئصال المرارة:" أتخلى عن حليّي وأخلع مرارتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت المطربة التونسية، غالية بن على، لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" اليوم أتخلى عن حليّي وأخلع مرارتي، ذلك ما تطلبه مني الممرضة قبل العملية الجراحية، ولم يكن من السهل التجرد من حلي تلازمني منذ زمن طويل، فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من جسمي ونسيت وجودها، ولكل واحدة منها قصة رمزية عزيزة على قلبي..خلعت خاتم جدتي "غالية" وفيه النحاس أثقل من الذهب، ووقع وصله في قلبي أثقل من النسيان كما خلعت خاتم جدتي "زبيدة" الذي يتحلّى بحبات فيروز تذكرني قوة عزيمتها ودعاباتها".

وتابعت، " ثم خلعت خاتما صنعه لي "أوم براكاش" في الهند وقصته مرتبطة بولادة ابنتي "بية" وباكتمال القمر، كما خلعت خاتمي الآخر المتعلق بولادة ابني "برهان" وبإشراقات الشمس ثم تذكرت أن أخلع حلقا صغيرا كنت قد أخذته من أمي "نجاة" قبل أن أرحل عن حضنها وأسافر الى حياة جديدة في بلجيكا، البلد الذي ولدتني فيه، ثم خلعت حلق الأنف الذي ذكرني بأول قرار مستقل أخذته في حياتي عندما هاجرت وهجرت حضن "تونس" في نهاية الثمانينات، قرار لم أندم عليه(ثقب الأنف) يرمز الى أحلام سفر وترحال لبلاد الهند والسند واليمن، وكنت أعجب بحلي النساء هناك".

وأضافت، " ثم خلعت حلق الشعر الذي علقته منذ ٣٠ سنة، فيرجعني الى حضن جنوب تونس ليذكرني بأصولي الأمازيغية، فالنساء هناك يظفرن شعرهن ويحلونه بكل جمال إبداعاتهم وخيالهم ثم خلعت قلادتي وهي عبارة عن علبة صغيرة تحتوي على ماتيسر من كلمات الله التامة وهي من ذهب وسلسلتها خيط تطريز يذكرني كم الحياة معلقة على خيط رقيق تصونه الأقدار أحب كلمة حلي (من حلو )أكثر من كلمة مجوهرات، فأشيائي ليست غالية مع أنها لا تقدر بثمن لأنها مشحونة بطاقة محبة وذكريات".

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واختتمت حديثها، قائلة:" أترك حليّي وحللي ومفاتيحي في البيت، وآخذ سبحة جدي التي صاحبت أبي "علي" في سنواته الأخيرة، آخذ معي كل هذه النفحات المباركة ودعوات الأهل و "الأصدقين" والأحبة وأتوجه الى المستشفى حامدة ربي على كرمه.. ليتحلّى يومكم بحليّ المحبة".



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