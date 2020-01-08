شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أمين عن إيتو: جنتل مان وأجرى البروفة معى "وأنا بعمل شعرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الإعلامية مريم أمين عن سعادتها بسبب ردود الفعل التى تلقتها عقب تقديمها حفل الكاف أمس الثلاثاء لاختيار الأفضل داخل قارة أفريقيا، والذى تم تنظيمه داخل مدينة الغردقة وتحديداً سهل حشيش التي استقطبت أنظار العالم في حفل صنفه الكثيرون على أنه يستحق لقب أفضل حفل تم تنظيمه خلال السنوات الأخيرة.

مريم أمين التي كانت واحدة من نجوم الحفل بالأمس كشفت لليوم السابع خلال تصريحات خاصة عن فخرها بالمشاركة خلال هذا الحدث الهام، وسعادتها الكبيرة بسبب ردود الفعل الذي أثارها، كما تطرقت إلى مشاركة النجم الكاميروني صامويل إيتو لها فعاليات تقديم الحدث، وذلك بقولها : "منذ وصول النجم الكاميروني يوم الجمعة الماضية وفوجئت بأنه شخص متواضع للغاية وفي منتهي اللطف والبساطة، كما لاحظت أنه يراعي كافة التفاصيل ويهتم بالحدث ويسألني في كل شىء بعدما علم أنني المذيعة المصرية التي ستشاركه الحدث".



مريم امين

واستكملت حديثها بقولها : "وجدت من هذا النجم احتراما كبيرا، خاصة على مدار الأربعة أيام الماضية التي قمنا فيها ببروفات طويلة من أجل لحظة الوقوف علي المسرح معاً، مما جعلني أعي جيداً أنه لم يأت بغرض الشو فقط، ولكنه كان مهتما بكل شيء وهو الإحساس الذي كان عند زوجته أيضاً، والتي تعرفت عليها أكثر خلال الأيام الماضية وأحببتها للغاية بسبب روحهما المميزة كعائلة".

Advertisements

وعن أبرز المواقف التي جمعت بينها وبين واحد من أبرز مهاجمي كرة القدم في السنوات الأخيرة قالت : "المواقف التي تثبت أن هذا الرجل جنتل للغاية لا تعد ولا تحصي، فقد كان مهتم بصورتي أكثر من صورته، ومما يدل على ذلك ما فعله قبل الحفل أثناء قيامي بالميكب والشعر في غرفتي، .. حينها فوجئت أنه يأتي إلى الغرفة من أجل عقد الاجتماع النهائي معي قبل بدء مراسم الحفل، وذلك نظراً لرغبته في عدم تعطيلي عما اقوم به من استعدادات للحفل حينما قال لي انتي نجمة الحفل وبالتالي على التركيز، وهو يعلم كم الصعوبة التي سأقابلها حينما أخرج لعقد الاجتماع معه في الخارج، وبالتالي بادر للمجىء لي دون أي غرور منه".



صامويل ايتو

كل ما سبق جعل مريم أمين تؤكد أنها لا تصدق أن صامويل ايتو وزوجته غادرا مصر، وذلك لشعورها -وفقاً لما قالته- أنها تعرفهم منذ سنوات طويلة وبالتالي ستفتقدهم كثيراً ولن تنسى اللحظات التي قضتها معهم في كواليس الحفل.

وبخصوص أبرز ردود الفعل التي واجهتها بعد انتهاء الحفل وسعدت بها قالت : "بالتأكيد أبي وأمي أسعداني بكلامهما جداً، كما سعدت للغاية بسبب ما قالته يسرا لي خاصة أنها موجودة بين الحضور وأثنت علي بشكل كبير".

وأخيراً تحدثت مريم أمين عن الفستان وسبب ارتدائها فستانين بالأمس خاصة أن هناك البعض استغربوا من تغييرها للفستان التي ظهرت به في البداية فقالت : "غيرت الفستان مثلما فعل ايتو وغير البدلة الذي كان يرتديها وفقاً لمراسم الحفل، ولكن الناس لم تركز مع تغيير النجم الكاميروني لبدلته".