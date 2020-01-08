شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لسيلين ديون تصدم جمهورها.. والمغنية العالمية تفسر أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم النجمة العالمية سيلين ديون جولتها الغنائية الأولى فى عام 2020، وذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا من ولاية فلوريدا، حيث تقدم حفلا بقاعة "فيتيرنز ميموريال أرينا" (Veterans Memorial Arena).

خلال الأيام السابقة، نشرت سيلين ديون فيديو أثناء احتفالاتها بأعياد الكريسماس، وذلك من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام".

وبدا من الفيديو أن سيلين، استعادت الكثير من عافيتها، بعد أن فقدت وزنا كبيرا خلال الفترة الماضية، فى الصور التي انتشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعى، وكأنها أصيبت بمرض ما.

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سيلين

الجمهور أكد أن هذه الصور لسيلين ديون، تثير الشفقة، بعد أن خسرت الكثير من الوزن، ولكنها عادت لتوضح أن خسارة كل هذا الوزن، ليس بسبب المرض أو حزنها كما يقول البعض، ولكنه بسبب ممارستها رياضة الجمباز بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقالت فى تصريحات صحفية، إنها كانت تتمرن مرات عديدة فى الأسبوع وهو ما تسبب فى فقدانها لوزنها بشكل لافت.

ألبوم سيلين ديون الأخير، يحمل اسم "شجاعة" وقد صدر فى 2019، ويفسر الكثيرون هذا الاسم، بأنه يوحى بأن سيلين تريد العودة للساحة الفنية بقوة، بعد الظروف الصعبة التى مرت بها إثر وفاة زوجها وشقيقها قبل ثلاث سنوات بفارق يومين فقط.

وإلى جانب الحفل المقرر فى فلوريدا، تحيى النجمة الكندية حفلات فى كل من بالتيمور فى ولاية ماريلاند، فى 24 فبراير القادم، لتختتم جولتها فى العاصمة واشنطن حيث ستحيى حفلا بقاعة "كابيتل وان أرينا" فى 11 مارس المقبل.