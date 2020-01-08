شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش ترد على رواد السوشيال ميديا عن حلقتها مع منى الشاذلى.. اعرف ردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة كندة علوش، على البوستات المنتشرة وتحمل تصريحات منسوبة لها خلال حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة "سى بى سى"، خاصة المتعلقة بعلاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، مؤكدا أنها غير صحيحة وليس أسلوبها ولا تعبر عن أفكارها.

وقالت الفنانة كندة علوش عبر حسابها على "تويتر": "ياريت للى بيألف كلام وحكم على لسانى بس يرتقى شوى لا هاد أسلوبى ولا لغتى ولا صياغتى ولا أفكاري.. ممكن تبتعولى أساعدكم".

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واحتفل النجم عمرو يوسف، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ39، حيث إنه من مواليد 23 ديسمبر 1980، وبدأ مشواره فى عام 2002 بالعمل كممثل إعلانات تليفزيونية، ثم مذيعًا فى العام 2005، إلى أن قدم أول أعماله الفنية فى عام 2007 من خلال مشاركته بالجزء الأول لمسلسل "الدالى"، وبمناسبة عيد ميلاد النجم عمرويوسف، نعرض أجمل صور له مع زوجته كندة علوش.

واحتفل الثنائى عمرو يوسف و كندة علوش بزفافهما فى أحد الفنادق فى يناير 2017 ووضعت ابنتهما "حياة"، فى نوفمبر2018، وابتعدت كندة عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم "هيبتا" الذى عرض فى عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وظهر الثنائى عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، مؤخرا فى صورة جديدة تجمعهما بابنتهما الصغيرة حياة، التى تبلغ عام واحد من العمر، ووقف عمرو يوسف وكنده، وأمامهما طفلتهما التى أدارت ظهرها للكاميرا بينما تجاه والديها رافعه يداها فى محاولة للتمسك بهما، ونشرت الفنانة كنده علوش، الصورة التى تجمعها بزوجها عمرو يوسف، وطفلتهما حياة، وعلقت عليها، "جنتى.. بارك الله فى أسركم وأحبائكم".