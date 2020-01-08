جلين فايس يخرج حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة الخامسة على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنتجان لينيت هويل تايلور وستيفاني الين اليوم الأربعاء أن مخرج الأوسكار المخضرم جلين فايس سيعود من جديد لإخراج حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، وهو الحدث الفني الأهم و الشهر في العالم والذي ينتظره الملايين من شتى انحاء العالم ، و من المقرر أن يتم تبث حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرة يوم الأحد 9 فبراير على شبكة تلفزيون ABC .
جلين فايس
وفي بيان من إدارة الأوسكار جاء فيه " نحن محظوظون للغاية حيث عاد جلين ليقوم بإخراج الحفل هذا العام " ، قالت هويل تايلور وألين: " إنه مبدع ومتعاون للغاية ولديه خبره رائعة في تقديم الحفلات تليفزيونيا بشكل مباشر ..إنه حقا مكسب كبير بالنسبة لنا أن يكون جلين في مقدمة القائمين علي الحفل " .
وكان جلين فايس قد قام بإخراج الاربعة حفلات الأوسكار السابقة و هو بالتأكيد انجاز مهم في مسيرته الفنية ، كما قام بإخراج عدد من أهم الحفلات و هم " BET Awards " و " Billboard Music Awards " و " Primetime Emmy® Awards " و " American Music Awards " و غيرهم الكثيرين .
يذكر أنه من المقر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الثانية والتسعين يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 على مسرح دولبي في هوليوود ، كما سيتم بث جوائز الأوسكار مباشرة في أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم .
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