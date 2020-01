شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تجسد "الله" فى الموسم الأخير من Lucifer بعد أزمة "المسيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت نيتفلكس فى خلق حالة من الجدل قبل ذلك على مختلف الساحات، ولكن هذه المرة هي الأكبر، حيث إن الشبكة قررت أن تستعين بالممثل دنيس هايسبيرت، للعب دور "الله" في الموسم الخامس والأخير من مسلسل الفانتازيا Lucifer، وكان قد لعب الممثل نيل جيمان، دور "الله" من قبل في الحلقة الـ 26 من الموسم الثالث من المسلسل.

وكانت قد أظهرت الشبكة تجسيد "الله" من قبل في فيلم The First Temptation of Christ، والذى لعب دوره أنطونيو تابت، في الفيلم الذى أثار الجدل، بسبب ظهور المسيح "شاذ"، مما أدى إلى عمل حملة لإزالته من على منصة البث، دون أي رد من نيتلفكس إلى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك وودسايد وهايسبيرت في عمل واحد، حيث إنهما ظهرا في مسلسل 24، ولعبا دور أخوان.

وكانت قد سعت الشبكة إلى زيادة عدد ساعات الموسم الخامس والأخير من العمل، ليصبح بذلك عدد حلقاته 16، وجاءت هذه الخطوة لإضافة حلقات إضافية بسبب دعم متابعى العمل، وهي نفس القاعدة التي انتقل بسببها المسلسل من شبكة Fox السابقة إلى Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وستصل عدد حلقات مسلسل Lucifer إلى 77 حلقة مع انتهاء الموسم الخامس والأخير، وبذلك سيكون Lucifer واحدا من أطول المسلسلات الأصلية على شبكة Netflix.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.

يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.