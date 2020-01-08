محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: طمأنت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت لتغير صوتها. وكتبت: "بحب طمنكم عليّ، ياللي عم يسألوا، شوية رشح وتعب في الأحبال الصوتية والسلم الموسيقي، بس برضو بحب الشتا، وإنتوا شو عاملين بهالطقس". يذكر أن يارا أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور حشد من جمهورها، وتألقت في غناء باقة من أشهر أغانيها، رغم تعرضها لوعكة صحية وقتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها لوعكة صحية.. يارا تطمئن جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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