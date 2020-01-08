محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان محمد رشاد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة تجمعه بزوجته المذيعة مي حلمي.
وعلق عليها قائلًا: "نصي التاني و حبيبتي اللي بتكمليني .. الحمدلله إنك بخير و فداكي كل الدنيا يلا بقي عايز الف الدنيا معاكي".
وتعرضت مي حلمي لعملية إجهاض في مطلع العام الجاري، وشارك رشاد صورة زوجته في المستشفى وعلق عليها قائلًا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره.. ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها للإجهاض محمد رشاد يوجه رسالة لـ"مي حلمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.