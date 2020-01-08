بعد تعرضها للإجهاض محمد رشاد يوجه رسالة لـ"مي حلمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد رشاد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة تجمعه بزوجته المذيعة مي حلمي.

وعلق عليها قائلًا: "نصي التاني و حبيبتي اللي بتكمليني .. الحمدلله إنك بخير و فداكي كل الدنيا يلا بقي عايز الف الدنيا معاكي".

وتعرضت مي حلمي لعملية إجهاض في مطلع العام الجاري، وشارك رشاد صورة زوجته في المستشفى وعلق عليها قائلًا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره.. ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".