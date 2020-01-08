محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
في الحلقة الثامنة من مسلسل "الآنسة فرح" المعروض على قناة mbc4، يتمسك أحمد مجدي "شادي" باستمرار زواجه من "فرح" أسماء أبواليزيد، في الوقت الذي تحاول فيه "ديدا" رانيا يوسف أن تنفصل عنه ابنتها.
وشهدت الحلقة عودة شادي إلى إدارة الفندق بعد رفده لسوء إدارته ولجرائم القتل التي حدثت وتسببت في الإساءة لسمعة الفندق، كما تم إرسال "علياء" مريم الخشت إلى المصحة النفسية.
ويُعرض مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .
مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز ونبيل نور الدين وتامر فرج وهبة داغر، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر ثامن حلقات "الآنسة فرح".. مريم الخشت تدخل مصحة نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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