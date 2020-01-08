تراند اليوم : الموت يفجع الفنان المصري أحمد أمين



فجع الموت اليوم الأربعاء، الفنان المصري أحمد أمين، معلنًاوفاة عمته جملات أمين، وذلك بعد معاناتها مع المرض.

وكتب "أمين" عقبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :« البقاء لله.. عمتي ( جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة اكتر للدعاء والرحمة.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة».

الجدير ذكره أن أمين كشف مؤخرا عن تعرّضه لإصابة كبيرة في حنجرته أدت الى توقفه عن التحدّث لمدة ثلاثة أسابيع، واشار أمين على حسابه الخاص انّه تلقّى تعليمات مُشدّدة من طبيبه بعدم التكلّم.

وانهالت التعليقات المعزية للفنان المصري، من قبل محبيه من الجمهور وفنانين زملائه.

البقاء لله.. عمتي ( جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة اكتر للدعاء والرحمة.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة — Ahmed Amin (@AhmedAmin) January 8, 2020

— Ahmed Amin (@AhmedAmin)