تراند اليوم : ممثل مصري معارض للسيسي: لن أسمح بهذه الأمور في 2020

كشف الممثل المصري المعارض، عمرو واكد عن أهم قراراته في العام الجديد 2020، والتي قال إن رفضه التعرض للظلم يأتي على رأسها.

وكتب واكد عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "بعض قرارات ٢٠٢٠ لن أسمح لأحد أن يؤصل في أي كره أو تمييز ضد أي إنسان على أساس عرقي أو ديني أو فكر سياسي".

وأضاف: "ولن أقبل الظلم لأي مخلوق لمجرد اني متفق مع الظالم في أشياء أو أفكار أخرى. وسأعمل جاهدا على محاربة كل الضغائن في نفسي بكل ما أوتيت من قوة وإصرار".

وختم مؤكدًا: "لن أكون وحدة عمياء من أي قطيع".

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ويعرف واكد – المقيم خارج مصر - على أنه من أبرز الفنانين المصريين المعارضين للسلطة الحاكمة في مصر.

وقد نشط خصوصًا مع زميله الممثل خالد أبوالنجا، في رفض التعديلات الدستورية في العام الماضي، وعبرا عن ذلك ضمن وفد مصري معارض بالكونجرس الأمريكي.

وعلى إثر ذلك تم شطبهما من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وملاحقتهما قضائيًا في دعاوى مرفوعة من قبل محامين موالين للسلطة.