تراند اليوم : تعليق صادم من زوج "ميا خليفة" على أفلامها الإباحية

أدلى الطباخ السويدي الشهير روبيرت ساندبيرغ، زوج الممثلة الإباحية ذات الأصول اللبنانية ميا خليفة، بتصريحات صادمة عن أفلام زوجته الجنسية.
وعلق الطباخ السويدي على أفلام زوجته، مشيرًا إلى أنه يرى في عملها في الأفلام الإباحية "عملا نبيلا"، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر على أنه مهنة عادية، ويعتبر أنها تضحي من أجل مستقبلها وبأنها تقوم بعمل نبيل.
وكانت ميا خليفة قد أثارت الجدل مؤخرا بعد إعلانها الزواج من الطباخ السويدي الشهير، بعد قرارها باعتزال الأفلام الإباحية.
وأثارت تصريحات زوجها جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر البعض منه كونه يعتبر عمل زوجته في الإباحية بـ"النبيل".