تراند اليوم : بعد نجوى قاسم.. وفاة شقيقة إعلامي شهير بشكل مفاجئ في دبي

فجع الموت، الاعلامي ومقدم البرامج اللبناني الشهير بيار رباط، بوفاة شقيقته بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن شقيقة الإعلامي اللبناني توفيت وهي في ريعان شبابها عن عمر يناهر 40 عاماً فقط.

وبحسب معلوماتنا الأولية فقد توفيت الراحلة نتيجة ذبحة قلبية مفاجئة في دبي، حيث كانت تعيش ولم تتم معرفة تفاصيل الدفن والعزاء حتى الساعة بسبب الاجراءات القانونية والطبية التي تتطلب الوقت من أجل نقل الجثمان الى لبنان حيث ستتم الصلاة على الراحلة.

وقبل أيام توفيت الإعلامية نجوى قاسم المذيعة بقناة العربية، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها بشقتها في دبي أيضًا، وسط حالة من الصدمة والحزن في الوسط الإعلامي.





