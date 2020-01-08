أديل في صور صادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي، من التقاط صور للنجمة العالمية أديل Adele أثناء تمضيتها إجازتها بعيدًا عن الأضواء والجماهير.

ولكنّ الصادم في الصور هو التحول الكبير في شكل ووزن النجمة، فبعد أن كان الجمهور يتحدث عن بدانتها التي لا تناسب الذوق السائد، صاروا يتحدثون عن نحافة غير جذابة.

فقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للمغنية البريطانية أديل، وهي تجلس على سواحل الكاريبي الشرقية مع هاري ستايلس وجيمس كوردن، وتبدو عليها النحافة الشديدة.



الطرق التي ساهمت بخسارة أديل للوزن

نحافة أديل



يشار إلى أنّ أديل بدأت تخسر الوزن عام 2015، حيث خسرت حوالى 27 كيلوغرم، بعدما قررت هي وزوجها السابق Simon Konecki، اتّباع رجيم غنيّ بالخضار، والفاكهة والبروتين، بعيدًا عن النشويات والسكريات. كما أعلنت النجمة البريطانية آنذاك، أنها أقلعت عن شرب كميات كبيرة من الشاي مع السكر، وبدأت بممارسة رياضة الركض.

أما اليوم، فالكثير من المصادر تشير إلى أنّ أديل وبعدما انفصلت عن زوجها، لجأت إلى رجيم صحّي صارم خالٍ من السكر.

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كما تحث البعض عن اتّباعها لرجيم Sirtfood الذي يرتكز بشكل أساسي على شرب عصائر خضراء غنيّة ببروتين السيرتين، الذي يسرّع عملية الأيض وبالتالي يؤدي إلى حرق الدهون.

فيما كشفت وسائل إعلام، أنّ أديل التزمت بممارسة الرياضة مع مدرّب رياضي خاص في الأشهر الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تشارك في صفوف الكارديو لمدّة ساعة يوميًّا، والتي تتضمن تمارين البيلاتس، الأمر الذي جعلها تخسر الوزن بسرعة.

ولكن بعد انتشار تلك الصور، رجح رواد الإنترنت احتمال خضوع أديل لعملية جراحية، ساعدتها في الحصول على جسم نحيف.

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