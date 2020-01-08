فيديو: ليدي غاغا تكشف لأوبرا عن تعرضها للاغتصاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - حلت النجمة العالمية ال​ليدي غاغا​ ضيفة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، في أول لقاء تلفزيوني لها لعام 2020.

وتحدثت النجمة بكل جرأة عن تعرّضها للاغتصاب مرارًا وهي في عمر الـ19، حيث لم تجد حينها من يساعدها أو يقف إلى جانبها لتخطي هذه المرحلة الصعبة، ما أدى إلى معاناتها اضطراب ما بعد الصدمة.

وقالت: "تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا بعمر الـ19 عامًا، نتيجة ذلك أُصبت باضطراب ما بعد الصدمة ولم أحاول علاج ذلك".



وأشارت إلى أنها تحولت إلى نجمة بشكل مفاجئ تسافر حول العالم، متوجهة من غرفة في فندق إلى مرآب لسيارات ليموزين، ثم لخشبة المسرح ، من دون تلقي العلاج والتعامل مع الوضع مطلقًا.

وتابعت :" ثم فجأة بدأت أشعر بألم شديد لا يُصدّق في جميع أنحاء جسمي بالكامل، يحاكي الألم الذي شعرت به بعد اغتصابي".



وقد أظهر الفيديو أنه وبعد انتهاء اللقاء، بحثت أوبرا خلف الكواليس وهي تبكي عن غاغا، وحالما قابلتها أثنت على صراحتها وواقعيتها، وشجاعتها لكشف ما يجول في داخلها، ما دفع غاغا للبكاء ووصفت مقدمة البرنامج بـ”الملاك”.

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