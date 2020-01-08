بالفيديو: نانسي عجرم تخرج عن صمتها وتروي تفاصيل ليلة اقتحام فيلتها وقتل اللص.. وهذا سبب إصابتها

قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التعازي لعائلة القتيل السوري محمد موسى الذي لقي مصرعه في فيلتها الخاص إثر تصويب زوجها الدكتور فادي الهاشم طلقات نارية له وهو في حالة دفاع عن النفس بعد أن تسلل إلى الفيلا بدافع السرقة.

وقالت نانسي في تصريحات تليفزيونية إنها لا تتمنى أو زوجها فادي أو عائلتها أن يصير لأي شخص مثلما صار بمنزلها، مضيفة: “بدي عزي والدة الشاب المقتول، وبدي عزي زوجته وأهله جميعهم”.

وأوضحت الفنانة أنها لم تكن تتمنى أن تؤول الأمور لما آلت إليه أو وفاة الشاب ولكن الظروف وحدها هي من وضعتهم في ذلك خاصًة أنها تأكدت بأنه كان لصُا يهدف للسرقة وهو ما دفع زوجها للدفاع عن نفسه وأسرته.

وأشارت إلى إنها وزوجها اكتشفا جنسيته من خلال الأجهزة الأمنية ولم يكن لديهما علم بجنسيته أو أي معلومات عنه، ودافعت عن نفسها وزوجها بالقول: “اللي بيعرف تاريخي وجوزي بيعرف إننا ما بنتطلع لشخص من خلال جنسيته أو دينه أو شيء”.

وفيما يخص إصابتها في الحادث، أضافت أنها غير متأكدة من ما حصل تماما وليست أكيدة إن كانت شظايا من كثرة إطلاق النار.

واختتمت: “بناتي لم يرين شيئا لكنهن أفقن من نومهن، وكان من الممكن أن تخرج واحدة منهن من الغرفة إثر الضجة”.