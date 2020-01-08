فيديو.. درة تروج لأحدث أفلامها "يوم وليلة"

روجت الفنانة التونسية درة لأحدث أفلامها "يوم وليلة"، الذي طُرح بدور العرض السينمائية قبل يومين، ونشرت البرومو الخاص به، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



كتبت درة عبر حسابها: "يوم وليلة من حياة ميرفت ويوم وليلة من واقع حياة شخصيات..

فيلم يوم و ليلة، عندما تعكس السينما النفس البشرية في جمالها و قبحها وقوتها وضعفها.. الفيلم في دور العرض حاليا".

يشار إلي أن الفيلم تدور أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض

القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، تأليف يحي فكري، ومن إخراج أيمن مكرم.