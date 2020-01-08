123 مليون جنيه إيرادات فيلم الفلوس لتامر حسني

لم يمنع طرح فيلم "الفلوس" لتامر حسني بدور العرض في موعد حرج بالتزامن مع موعد امتحانات نصف العام الدراسي من تحقيق أيرادات قوية جدًا في شباك التذاكر وصلت الإرادات إلي 23 مليون جنيهًا بمصر، و تقريبًا 100 مليونًا في الوطن العربي، ليكون إجمالي الإيرادات ما يقارب ل123 مليونًا.

يشار إلي أن فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كما شارك عدد من النجوم كضيوف شرف بالفيلم، مثل أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع ، ويزو، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

وتدور أحداث الفيلم حول نصاب محترف، تستعين به فتاة جميلة ثرية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني بقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، ويقوم ببطولته إلي جانب كل من: ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحه، شيرين، من إخراج سارة وفيق.