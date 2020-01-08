وفاة زوج فنانة خليجية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة العمانية ​شمعة محمد​ زوجها أبو قيس، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت على الصورة متوجهةً بدعاء لزوجها كاتبةً:"الله يرحمه ويغمد روحه الجنه يارب العالمين... اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال، اللہم يمن كتابه، و هون حسابه، ولين ترابه و ثبت أقدامه".

وتوجه عدد كبير من نجوم الخليج الى شمعة محمد بواجب العزاء، على رأسهم الممثل والمخرج الإمارات حبيب غلّوم الذي كتب: "نعزي إختنا وزميلتنا الفنانة العمانية شمعة محمد بوفاة زوجها بوقيس الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلوبكم تعازينا القلبية يا أم قيس وللعائلة الكريمة إنا لله وإنا إليه راجعون".

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