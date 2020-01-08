أحمد السقا يعود للماضي بهذه الصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أحمد السقا​ صورة قديمة له تظهر حمله لابنه، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى السقا بالتعليق على الصورة بـ "2001"، في اشارة منه الى تاريخ هذه الصورة.

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، وقد علّق احدهم : "بسم الله مشاء الله طبعاً من ١٩ سنة .. ربنا يبارك فيه ويحفظه ويسعدك باولادك يا نجم".

الجدير ذكره ان أحمد السقا كشف مؤخرا عن تلقيه عرضاً لتجسيد شخصية "جيمس بوند" في السلسلة الشهيرة، مشيراً إلى أن أحد صناع سلسلة Friday the 13th أطلعه على مقالة كان مرشحاً فيها السقا لتجسيد شخصية العميل السري "جيمس بوند"، التي أُريد لها ألا تبقى حكرا على الإنجليز، وتم بالفعل إجراء تصويت حصل فيه على المركز الأول، لكن الدور ذهب لمن كان في المركز الرابع عشر.

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