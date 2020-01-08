إليسا برسالة للأقباط المصريين

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ رسالة للأقباط المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد اللذين احتفلوا به يوم أمس الثلاثاء.

وكتبت اليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بدي إتمنى عيد ميلاد مجيد لكل المصريين الأقباط اللي عم يحتفلو بالعيد اليوم، وكلني أمل تكون هالمناسبة مليانة فرح ورجا وحب عليهن، وتنعاد عليهن دايما بكل خير وسلام".

الجدير ذكره ان إليسا علقت مؤخرا على الأوضاع السياسية، خصوصاً بعد العملية الأميركية الأخيرة والتي أدت الى إغتيال رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق، مشددة في تعليقها على أن الأهمية لديها هي لشعب لبنان والعراق.

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