كاردي بي تصف خطوة ترامب بالغبية وترغب بالحصول على الجنسية النيجيرية

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة الأميركية ​كاردي بي​ الجميع عندما كشفت عن رغبتها بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية النيجيرية.

واشارت كاردي بي الى ان سبب هذه الخطوة يعود لما يفعله الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من أعمال وصفتها بالوحشية في إيران.

وكتبت كاردي بي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً جاء فيه: "من المحزن أن هذا الرجل (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) يعرض الأميركيين للعيش في خطر"، واصفة خطوة ترامب بإغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالغبية.

يذكر ان التوتر يزداد بشكل كبير بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، خاصة بعد الرد الإيراني على القواعد العسكرية الأميركية في العراق.

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