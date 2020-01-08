بسام كوسا يوضح حقيقة تعليقه على قضية نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - أوضح الممثل السوري ​بسام كوسا​ حقيقة التعليق له الذي تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي على حادثة السرقة التي تعرضت لها مؤخراً الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، مشيراً إلى أن هذا التعليق ليس له، وأنه لا يملك أي صفحات او حسابات عبر مواقع التواصل.

وعن الحادثة، قال كوسا في إتصال هاتفي له مع إذاعة "ميلودي اف ام" السورية، أنه تابع المجريات عبر الشاشات ووسائل الإعلام، مضيفا "أن الموضوع لايمكن لأحد أن يحله أو يتدخل به وهو بيد القضاء، الجهة الوحيدة المعنية بالوصول إلى نتيجة، ولا يمكن لأي آراء أو وجهات نظر أن تبحث فيه خاصة مع وجود وانتشار وسائل التواصل التي تسبب الكثير من الأخطاء والإشكاليات".

ووجه رسالة للإعلامي اللبناني ​طوني خليفة​، وذلك على خلفية حديث الأخيرة في برنامجه "يوميات ثورة" مؤخراً عن هذا التعليق، حيث تمنى عليه توخي الدقة في هذه الأنباء مع فريق إعداد البرنامج، مضيفا أنه يحترم تجربة طوني خليفة ومكانته الفنية والإنسانية لكنه تمنى أن يتم البحث في الأمور المتعلقة بالفنانين والتأكد منهم قبل نشر أي خبر.

