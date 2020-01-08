إتهام هيفا وهبي بالعنصرية ضد السوريين ظالم.. وإليكم الدليل

ميرنا وليد - بيروت - ما إن ساندت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ زميلتها الفنانة ​نانسي عجرم​ بعد الحادث الذي حصل مع نانسي ومع عائلتها، حتى انهالت عليها التعليقات المتهمة بالعنصرية. هيفا قالت :"الف حمدلله على سلامتك حبيبتي انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان".

وإعتبر عدد كبير من النشطاء، وكذلك بعض الفنانين، أن هيفا قصدت بكلامها النازحين السوريين في لبنان، وهذا ما هو مستغرب فهيفا كانت واضحة بقصدها الاشكال المجرمة أي كل من يقترف جريمة في لبنان سواء سرقة أو إغتصاب أو قتل أو إغتيال أو تعدي على الملكيات وغيرها الكثير مما يعتبر جرماً.

من المستغرب إتهام هيفا بأنها قصدت السوريين، فلم نلحظ في هذه الجملة أية "لطشة" حتى لأشخاص معينين، ومن المعروف أن لهيفا جمهوراً كبيراً في سوريا، وهي دائما ما تخصهم بأمور معنية، آخرها شهدت عليه في كواليس إطلالتها منذ أشهر في مسابقة ملك جمال لبنان حيث خصت إذاعة سورية بمقابلة تحدثت بها بالكامل عن علاقتها بالشعب السوري والاكل السوري وغيرها من الامور التي عبرت فيها عن حبها لهذا الشعب.

أصبح من الصعب على فنان أن يتحدث بحرية عما يشعر به، وعما يفكر به، فلن يسلم من الإتهامات والانتقادات حتى ولو شتم الشيطان، فالشيطان سيجد من يدافع عنه في هذه الحالة.