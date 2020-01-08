لجين عمران مع رابح صقر من كواليس حفل عبادي الجوهر-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الاعلامية السعودية ​لجين عمران​ صورة لها برفقة الفنان السعودي رابح صقر من كواليس حفل الفنان السعودي عبادي الجوهر في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلّقت لجين على الصورة قائلة: "في ليلة عبادي الجوهر و قبل تقديمي له على المسرح، مع الفنان إلي ربح قلوب جمهوره رابح صقر خلف الكواليس".

الجدير ذكره ان لجين عمران كشفت مؤخرا عن عملها الثاني الذي تقوم به الى جانب عملها في مجال الإعلام، وهو مجال الاستثمار في العقارات.

ونشرت لجين على صفحتها الخاصة صورة لها برفقة شخص، وتظهر توقيعها على احدى الأوراق.

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