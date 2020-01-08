ليوناردو دي كابريو يتحرك لإنقاذ الحياة البرية من حرائق أستراليا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كغيره من النجوم العالميين، تحرك الممثل الأميركي ​ليوناردو دي كابريو​ للمساعدة في مواجهة الحرائق التي تشهدها ​أستراليا​ منذ فترة، إذ تبرع بمبلغ 15.6 مليون دولار، من المؤسسة الخيرية التي تحمل أسمه، تحت عنوان حماية الأماكن البرية في العالم وإنقاذ الحياة البرية المعرضة للانقراض.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من الحرائق وعلّق بالقول:"ستراليا مشتعلة، والصيف بدأ بدرجات حرارة وصلت لـ 48.9 درجة مئوية وسجلت جفاف، وسط قتل أكثر من نصف مليار حيوان بسبب الحرائق، بالإضافة إلى أكثر من 20 شخص واحرقت الاف المنازل، وتسببت الحرائق في انبعاث كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الدخان الذي غطي معظم الانهار الجليدية في نيوزيلندا والتي تسرع عملية ذوبان الجليد، كل هذا ولم ينتج اى عمل سياسي دولي لانقاذ ما يمكن انقاذه في أستراليا، ومازلنا نفشل في الربط بين أزمة المناخ وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة والكوراث الطبيعية".

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