ناصيف زيتون يعزّي بيار رباط

ميرنا وليد - بيروت - تمنى الفنان السوري ​ناصيف زيتون​المغفرة والرحمة للراحلة بيا رباط شقيقة الإعلامي اللبناني بيار رباط، اذ انه قدّم تعزيته له وكتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الله يصبرك ويصبر اهلك و العوض بسلامتك. الله يرحمها".

وكانت توفيت أمس الاثنين بيا رباط، عن عمر يناهر 40 عاماً فقط، وبحسب معلوماتنا الاولية فقد توفيت الراحلة نتيجة ذبحة قلبية مفاجئة في دبي حيث كانت تعيش ولم تتم معرفة تفاصيل الدفن والعزاء حتى الساعة بسبب الاجراءات القانونية والطبية التي تتطلب الوقت من اجل نقل الجثة الى لبنان حيث ستتم الصلاة على الراحلة.

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