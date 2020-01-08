خاص الفن- ملحم زين يغني شارة "العودة" وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 انه يتم اليوم تصوير اغنية مسلسل العودة بطولة الممثلة دانييلا رحمة والممثل نيكولا معوض في منطقة جبلية في لبنان من اخراج ايلي السمعان وسيؤدي اغنية المسلسل الفنان ​ملحم زين​ الذي سيكون ايضا له ظهور في كليب اغنية العمل .

"العودة" من بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، رودريغ سليمان، وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين، اخراج ايلي السمعان وانتاج ايغل فيلمز.

وكان قد علق المخرج ايلي السمعان على مسلسل العودة الذي يتولى عملية اخراجه ويتم التصوير حاليا وقال في حديث خاص مع الفن: "هذا المسلسل لو لم اكن حتى مخرجه لكنت انتظرت مشاهدته لانه رائع، العودة بالعام 2020 رائع من ناحية القصة والحوار والممثلين وكل شخص كامل بدوره ، اعمل هذا المسلسل بطريقة مختلفة عما كل ما قدمته، اي تركيزي كله سيكون على الشخصيات والممثلين على كل تفصيل بجسمهم لانه مسلسل مبني على الشخصيات وحركاتهم وليس على الابهار رغم ان هذا العنصر ايضا موجود فيه ، فالاضاءة والالوان واللوكيشين رائعين ولكن العنصر الاساسي فيه هو الممثلين ، اريد ان تتعلق بهم الناس وان تختلف مشاعرهم تجاههم وان يكونوا مستغربين بما يشاهدونه، دانييلا بهذا المسلسل ستثبت انها ممثلة من الدرجة الاولى، كل ممثل منهم سيكون لديه نقلة لهم ، لاننا نعمل على ادق التفاصيل".