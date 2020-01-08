تراند اليوم : عجبهم أدائه .. الجمهور يشدو بشخصية الشرنوبي في فيلم بنات ثانوي

أشاد الجمهور بدور الفنان محمد الشرنوبي، في فيلمه الجديد “بنات ثانوي”، عقب طرحه في السينمات، خاصة وأن الفيلم يناقش قضايا مجتمعية هامة.

ويجسد الشرنوبي، شخصية جديدة عليه حيث يلعب دور شاب يعمل ميكانيكي، ولكنه يتقمص شخصية شاب غني أمام الفتاة التي يريد الارتباط بها والتي تجسدها الفنانة جميلة عوض، لكنه يستغل الظروف التي تقع فيها جميلة وأصدقائها لمصلحته ويقوم باستغلالهم.

يذكر أن أحتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لفيلم “بنات ثانوي” بحضور أبطاله والعديد من نجوم المجتمع والمشاهير داخل أحد المولات الشهيرة في ٦ أكتوبر.

“بنات ثانوي” بطولة كل من محمد الشرنوبي، وجميلة عوض، وهنادي مهنا، ومي الغيطي، وهدي المفتي، ومايان السيد، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.