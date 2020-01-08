- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري متوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يناير 2020
يواجه فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا، اليوم الأربعاء، في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.
وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.
ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.
التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد أمام فالنسيا:
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفخال، فاران، راموس، ميندي.
خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس، إيسكو.
خط الهجوم: رودريجو، لوكا يوفيتش.
التشكيل المتوقع لـ فالنسيا أمام ريال مدريد:
حراسة المرمى: سيليسين.
خط الدفاع: جايا، جاري، باوليستا، واس.
خط الوسط: سولير، باريخو، كوكلين، فيران.
خط الهجوم: جاميرو، ماكسي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ناري متوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.