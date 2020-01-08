تشكيل ناري متوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني

الأربعاء 8 يناير 2020

يواجه فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا، اليوم الأربعاء، في منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.



وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد أمام فالنسيا:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، فاران، راموس، ميندي.

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خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس، إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو، لوكا يوفيتش.

التشكيل المتوقع لـ فالنسيا أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: جايا، جاري، باوليستا، واس.

خط الوسط: سولير، باريخو، كوكلين، فيران.

خط الهجوم: جاميرو، ماكسي.