الكشف عن كلمة السر وراء انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها طارق العريان

الأربعاء 8 يناير 2020

كشفت وسائل إعلام، عن كلمة السر في انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها طارق العريان.



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وبحسب موقع "فوشيا" الذي نقل عن مصادر مطلعة داخل أسرة أصالة تأكيدها أنها علمت بخيانة زوجها لها عبر تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، عثرت عليها بالصدفة.

وأوضح المصدر أنها فتاة سورية تتمتع بقدر كبير للغاية من الجمال وتدعى "نيكول"، ويبدو أن طارق العريان قد وقع في حبها.