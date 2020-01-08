يارا في حفلة ساحرة على مسرح المجاز

سيكون جمهور الغناء العربي، على موعد مع أمسية ساحرة تحييها النجمة اللبنانية يارا على مسرح المجاز بالشارقة، يوم الجمعة 27 آذار/مارس المقبل، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان “هلا بالمجاز”، التي يستضيفها المسرح، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، خلال الفترة بين ديسمبر 2019 وابريل 2020.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر الاستماع لروائع الأغاني التي أبدعت فيها يارا خلال مسيرتها الفنية منها: صدقة، عايش بعيوني، اه منك يا هوا، ما بعرف، شو بدّو التي اطلقتها مؤخراً وحققت ملايين المشاهدات.

وكانت يارا قد تألقت حضوراً وغناءً بحفل فني ضمن مهرجان “الرياض للعود” في السعودية حيث تألقت بفستان أحمر اللون وقدمت مجموعة من الاغنيات المميزة.