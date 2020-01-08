شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله حول "عدة طلاق" أصالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الشاعر السعودي الشاب محمد السكران حالة من الجدل والتعليقات بعد تغريدة نشرها قال من خلالها: "متى تقضي عدة أصالة".

وجاءت هذه التغريدة بعد فترة قصيرة من إعلان الفنانة السورية أصالة نصري، ليعاود السكران وينشر صورته أسفل التغريدة مع الإشارة للفنانة السورية التي أعلنت انفصالها رسميا عن المخرج طارق العريان.

وأثار السكران حالة من الجدل؛ إذ تعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة، فبعضٌ رأى أن الشاعر السعودي استغل اسم الفنانة والضجة المثارة حولها من أجل لفت الأنظار، فيما رأى بعضٌ آخر أن الفنانة السورية تمر حاليا بأزمة صعبة ويجب عدم مضاعفة الأمر سوءا عليها، وأن محاولة تحويل الموضوع إلى دعابة هو أمر غير أخلاقي في هذا الوقت، ولم تخل بعض التعليقات من الطرافة وكان أبرزها: "تفتك من العريان وتيجي للسكران".

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ومحمد السكران هو شاعر سعودي من مواليد 1991، شارك في برنامج شاعر المليون في نسخته السابعة عام 2015-2016 وحصل على المركز الثالث، عرف عنه مواضيعه الشعرية المختلفة عن السائد، طرحه الجريء، وانتقاده الجهل والعادات البالية، أغلب قصائده تتمحور حول الإنسانية وقبول الآخرين بمختلف ألوانهم وأطيافهم، عرف عنه حب الشعر الساخر لتمرير رسالته عن طريقه، كما أنه يحظى بشهرة واسعة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.

وعلى صعيد متصل أعلنت الفنانة السورية قبل ما يقارب اليومين انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها المخرج طارق العريان بعد أشهر طويلة من تداول أخبار انفصالهما دون أي رد رسمي وواضح منهما، ولم تكشف أصالة أي تفاصيل عن هذا الانفصال، مُطالبة الصحافة ووسائل الإعلام بعدم الخوض في أي تفاصيل مراعاة لمشاعر ابنيها آدم وعلي، ومن جانبه أعلن العريان خبر الانفصال بعد دقائق من إعلان نصري، مؤكدا احترامه وحبه الكبيرين لها.

وجاء إعلان نصري والعريان هذا بعدما ضجت المواقع الإلكترونية بأخبارهما في الفترة الأخيرة، وبدأت التحليلات وربط الأحداث، حول هذا الانفصال الذي شغل العالم.

هذا وكشفت بعض المصادر أن سبب الانفصال هو اكتشاف نصري لخيانة زوجها مع فتاة سورية صغيرة في العمر عن طريق رسائل صوتية عبر هاتفه الخاص.