غولدن غلوب 2020.. المصري رامي يوسف أفضل ممثل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نال الممثل الأميركي ذو الأصول المصرية رامي يوسف، جائزة أفضل ممثل تلفزيوني بعمل كوميدي أو موسيقي، وذلك عن دوره بمسلسل الكوميديا "Ramy".

في التفاصيل، تصدر فيلم الدراما "Marriage Story" للمخرج نواه بومباك، ترشيحات جوائز غولدن غلوب في 6 فئات، هي: أفضل فيلم، أفضل ممثلة وممثلة، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل سيناريو، أفضل موسيقى تصويرية.

وجاءت ملحمة سكورسيزي "The Irishman" في المرتبة الثانية برصيد 5 ترشيحات، بفئات: أفضل فيلم، أفضل ممثل مساعد للنجمين جو بيشي وآل باتشينو، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، متساويا مع فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" للمخرج كوينتين تاراينتينو، بعدد الترشيحات.

أما في جوائز التلفزيون، فاقتسمت مسلسلات "Unbelievable" و"Chernobyl" و"The Crown"، صدارة القائمة، برصيد 4 ترشيحات لكل منها.