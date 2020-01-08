ساديو ماني يحرج محمد رمضان بسبب طريقة كلامه

هنأ الفنان محمد رمضان النجم السنغالي ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

ونشر محمد رمضان فيديو يجمعه مع ساديو ماني وهو يهنئه، عبر حسابه الشخصي إنستجرام .

وأحرج ساديو ماني الفنان محمد رمضان بعد أن هنأه باللغة الإنجليزية ليصحح نطق الكلامات.

وتُوج النجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، متفوقا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، الدولي المصري محمد صلاح زميله في الريدز.

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وتسلم ماني الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.

وتفوق صاحب الـ27 عاما على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

يُذكر أن صلاح توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018، فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة في 2016، بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.