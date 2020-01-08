غالية بن علي تخضع لجراحة استئصال المرارة

القاهرة – لايف ستايل
كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي عن استعدادها اليوم الأربعاء للخضوع لجراحة استئصال المرارة، بأحد المستشفيات في بلجيكا.
غالية كشفت عن هذا عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتبت: "عملية المرارة إن شاء الله تعدي على خير ونبدي ماشية من غير مرارة، الحمد لله".
غالية انتهت مؤخرًا من إعداد أول ألبوماتها باللهجة المصرية، والذي يحمل عنوان: "قولوا لها"، ويضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع الشعراء: "مصطفى إبراهيم، منتصر حجازي، أحمد سلاموني، صلاح جاهين، فؤاد حداد، وئام إسماعيل، ورنا صبرا"، كما شاركت في وضع ألحانه إلى جانب كتابة إحدى أغنياته.
وتقول كلمات الأغنية الرئيسية لمنتصر حجازي: "قولوا لها/ إني لازلت بحبها/ وإني المتيم/ واللي هايم/ واللي غرق على شطها/ وإني بعدت غصب عني/ وحتة مني.. لسه قاعدة عندها".
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