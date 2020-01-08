غالية بن علي تخضع لجراحة استئصال المرارة

كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي عن استعدادها اليوم الأربعاء للخضوع لجراحة استئصال المرارة، بأحد المستشفيات في بلجيكا.

غالية كشفت عن هذا عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتبت: "عملية المرارة إن شاء الله تعدي على خير ونبدي ماشية من غير مرارة، الحمد لله".

غالية انتهت مؤخرًا من إعداد أول ألبوماتها باللهجة المصرية، والذي يحمل عنوان: "قولوا لها"، ويضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع الشعراء: "مصطفى إبراهيم، منتصر حجازي، أحمد سلاموني، صلاح جاهين، فؤاد حداد، وئام إسماعيل، ورنا صبرا"، كما شاركت في وضع ألحانه إلى جانب كتابة إحدى أغنياته.

وتقول كلمات الأغنية الرئيسية لمنتصر حجازي: "قولوا لها/ إني لازلت بحبها/ وإني المتيم/ واللي هايم/ واللي غرق على شطها/ وإني بعدت غصب عني/ وحتة مني.. لسه قاعدة عندها".

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