عمرو عابد ينضم للجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

اختار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الفنان عمرو عابد ليكون ضمن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السادسة المقرر إقامتها في الفترة من 26 حتى 31 يناير.

يبدأ عمرو عمله في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة خلال الفعاليات بمشاركه باقي أعضاء اللجنة، وهم المونتيرة هبة عثمان، الناقد السينمائي أحمد شوقي، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبدالفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجاني.

يُذكر أن عمرو عابد عُرض له مؤخرا فيلم لما بنتولد مع المخرج تامر عزت، والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، كما يعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل من تأليفه بعنوان "اللي فات مات".قد يهمك ايضاً: تكريم إبراهيم نصر في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عمرو عابد في العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد"