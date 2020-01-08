نشرت الفنانه كارمن سليمان عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد، ونجلها زين.
وكتب كارمن على الصورة التي أخفت بها ملامح زين كعادتها في الصور التي تنشرها له: "عيد ميلاد قلبي زين مصطفى جاد، زوزي بقى عمره سنتين".
يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017.
قد يهمك ايضاً:
كارمن سليمان تتجاوز المليون مشاهدة عبر يوتيوب بـ بصاتك
سليمان تؤكد لن تسمح لأحد أخذ مكانها
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.