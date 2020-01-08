كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد ابنها

نشرت الفنانه كارمن سليمان عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد، ونجلها زين.

وكتب كارمن على الصورة التي أخفت بها ملامح زين كعادتها في الصور التي تنشرها له: "عيد ميلاد قلبي زين مصطفى جاد، زوزي بقى عمره سنتين".

يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

كارمن سليمان تتجاوز المليون مشاهدة عبر يوتيوب بـ بصاتك

سليمان تؤكد لن تسمح لأحد أخذ مكانها