نادين نسيب نجيم تدخل في نوبة ضحك بسبب ابنها

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها مع ابنها "جيوفاني" في السيارة. وظهر جيوفاني، نجل نادين، في الفيديو وهو نائما على ظهرها، وهي تظن أنه يلاعبها، ولكنها اكتشفت أنه نام من التعب وسقط خلفها، وحين حاولت إيقاظه لم يستجب لها وكان مستغرقا في النوم، الأمر الذي أثار ضحكات نادين. وعلقت نادين: "طب غفي، ووقع ورايي". Advertisements قد يهمك ايضاً: نادين نجيم تُحضر لمشروع جديد وتُثير الاستغراب بعد غيابها عن مهرجان الجونة تكريم نادين نسيب نجيم في مهرجان الفضائيات العربية وسط حضور مكثف من نجوم الفن

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