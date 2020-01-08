"بنات ثانوي" يتجاوز نصف مليون جنيه بعد يومين من عرضه

تجاوزت إيرادات فيلم "بنات ثانوي"، نصف مليون جنيه، بعد يومين فقط من عرضه بالسينمات. الفيلم حقق حتى الآن إيرادات قدرها 572 ألف 856 جنيه. ويتنافس الفيلم في دور العرض مع "الفلوس"، "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2"، "يوم وليلة"، "إنت حبيبي وبس"، "دفع رباعي"، "استدعاء ولي عمرو"، "خيال مآتة"، "بيت ست". فيلم "بنات ثانوي" بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، محمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل. Advertisements قد يهمك ايضاً: مؤلف "بنات ثانوي" يؤكد أن الفيلم يعالج مشاكل الفتيات في سن المراهقة محمد الشرنوبي يكشف تفاصيل أغنيته في "بنات ثانوي"

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