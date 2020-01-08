شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين مشاهدة لـ فيديو كليب الـ سالمونيلا بعد 8 أيام من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مخرج الإعلانات "تميم يونس" أغنية "سالمونيلا"، مع بداية العام الجديد 2020، واستطاعت الأغنية في ساعات قليلة أن تتصدر التريندات، وتلقت العديد من التعليقات التي تفاوتت بين السلبية او الإيجابية، حيث رأى بعض الأشخاص أنها ضد المرأة، ورأى البعض الأخر أنها أغنية "هزار" ليس أكثر، ومن على الحساب الرسمي لـ تميم يونس على موقع الفيديوهات يوتيوب، استطاعت الغنية أن تحقق مشاهدات تقترب من الـ 8 مليون مشاهدة، وذلك في 8 أيام منذ طرحها، يوم 1 يناير من العام الجديد، كما تم طرح الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتم عمل العديد من الفيديوهات وصور الكوميكس بسببها.

فكرة الأغنية قائمة على السخرية من الشباب الذين يحاولون التقرب من الفتاة، وما أن ترفضهم، حتى يقوموا بالتحرش بها معنويا وسلوكيا، وهو الهدف الأساسى من الكليب كما شرحه تميم يونس نفسه في فيديو يرد فيه على من يتهمه بالتحريض على التحرش.

ورد تميم يونس على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ماكنتش عاوز أعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كدة.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة". يذكر أن "سالمونيلا"، هى ثانى أغانى تميم بعد الأغنية الساخرة "إنتى أى كلام".

وهذه كلمات الأغنية :

انا شفتك مرة ف حته في يوم وطلبتي لاتيه

فهروحلك نفس الحته لحد ما اقابلك فيه

ومش همشي انا قبل ما اخد رقمك ف ماتكسفنيش

وان قولتلي لا يلعن ابو شكلك بكره يقابلك حد يقولك

لا تلق طعامتك تيجي ف كرامتك تبقى

ويجيلك Salmonella سالمونيلا

وتصحي فشله و تجري ورايا ماتلحقنيش

عشان تبقي تقولي لا .. عشان تبقي تقولي لا

لو قولتيلي حاجة غير لا

ده انا اجيبلك شبكة وشقة دورين حمام بتكيف

واعملك بيتزا ف بيتنا بجبنة تشد بعيد

بتمنى اقوم من النوم جمبك ع قد ما اعيش

وعسيلي يغني ف فرحنا والكل يهيص

اه يا عيني يا ليل يا عيني و طلبتي لاتيه

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ليه تقولي لا يا بيبي تقولي لا ليه

اه يا عيني يا ليل يا عيني وطلبتي لاتيه

ليه تقولي لا يا بيبي تقولي لا ليه

وارسمك كده في الخباثة ما انا اصلا فنون جميلة

واشتركلنا مع صحابي اللي في نادي الجزيرة

يمكن اضايقك علشان اصالحك بس واروح واجبلك ورد

قبل ما نبتدي خدي جاكيتتي عشان السينما برد

بس لو هتقولي لا

البيتزا .. هقطعها .. هحدفها .. علي عسيلي

بيتزايتي .. وانتي مالك

وبكعبل خدي بالك والجاكيته

ههربدها والرسمه هفرتكها

ارفضيني بقرارك انا عادي كده كده

بس هجري اقول لكل شاب انك بنت مسكبه

بلا فرح بلا شقة عشان تبقي تقولي لا

هوبا عادي نسيتك فجأه

عنيكي طلعت لينسيز زرقة

معايا شنجن وانتي لا

عشان تبقي تقولي لا .. عشان تبقي تقولي لا