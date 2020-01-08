شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا هنأ هنيدى وهند صبرى شادى ألفونس على أغنيته الجديدة "عايز فلوسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من النجم محمد هنيدى و النجمة هند صبرى، على تهنئة الفنان الشاب شادى ألفونس على أغنيته الجديدة " عايز فلوسى"، وقد طرحها عبر قناته على موقع " يوتيوب".

وأعادت النجمة هند صبرى، نشر الأغنية عبر حسابها على تويتر، وكتبت هند صبرى، قائلة:" أغنية لذيذة... برافو شادى".

كما كتب النجم محمد هنيدى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: " برافو "، ليرد عليه شادى قائلا:" حبيبي يا نجم النجوم يا عم الناس كلهم! انا هبروز التويتة دي و أعلقها فى الليفينج عندنا شرف كبير أوي أوي".

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محمد هنيدى

وعلى الجانب الآخر، وقعت النجمة هند صبرى على عقود انضمامها للمشاركة فى بطولة فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمدعز، من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، حيث تجسد هند شخصية مختلفة ومميزة عما قدمته فى السينما طوال الفترة الماضية.

ويعد فيلم "كيرة والجن" ثانى الأعمال التى تشارك فيها هند مع الثنائى عز وكريم، إذ شاركت مع كريم عبد العزيز فى فيلم "الفيل الازرق 2" الذى حقق نجاحا جماهيرياً فى شباك التذاكر بـ 105 مليون جنيه، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما شاركت فى بطولة فيلم "الممر"،مع أحمد عز الذى نال اشادات كبيرة لتناوله حقبة زمنية مهمة فى تاريخ الجيش المصرى، من تأليف وإخراج شريف عرفة .

فيلم "كيرة والجن" 1919 مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، ووضعت الشركة خطة إنتاجيه محكمة لتقديم عملا سينمائياً ضخماً خلال الفترة المقبلة، وأبرزها، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، وهي ثورة 19 فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، وجلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا.

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي.